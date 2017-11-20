В Крымском районе на скользкой дороге легковушка протаранила грузовик

Видеозаписями ДТП, которое произошло на выезде из станицы Нижнебаканской, поделились очевидцы в социальных сетях.

По предварительным данным, водитель одной из легковушек не справился с управлением и врезался в попутную машину. На кадрах видно, что после этого одна легковушка съехала в кювет. От удара предполагаемого виновника ДТП выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с большегрузом. Кузов фуры развернуло почти на 180 градусов.

В ДТП пострадал один человек, он сейчас находится в больнице. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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