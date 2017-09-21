В Крымском районе началась уборка винограда

Янтарную ягоду собирают в долине Лефкадия. Сейчас снимают только белые сорта. Они, по словам специалистов, уже созрели для производства напитков.

«В сезоне 2017 года мы планируем собрать в Лефкадии для премиум-линейки нашего вина порядка 400 т винограда и для линейки, которая идет на завод «Саук-Дере», порядка 1 тыс. 300 т винограда», — рассказал исполнительный директор группы компаний «Лефкадия» Дмитрий Кочериди.

Качество винограда и почвы контролируют в лабораторном комплексе. Он оснащен самым современным оборудованием. Урожай проверяют по десяткам показателей.

«Винодельческая лаборатория проводит контроль, начиная с созревания виноградной ягоды, до готовой продукции. Агролаборатория проводит испытания почв, лозы и листьев на макро- и микроэлементы», — пояснила заведующая лабораторией компании «Лефкадия» Ирина Гриценко.

Винодельческий комплекс работает уже больше десяти лет. На полях выращивают около 20 сортов винограда. Для туристов проводят экскурсии и дегустации напитков, которые сегодня популярны по всей России и за ее пределами.

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