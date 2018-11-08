В Крымском районе обнаружили обломки советского истребителя ЛаГГ-3

Фрагменты самолета времен войны нашли поисковики, которые приехали на Кубань со всей страны, чтобы принять участие в семинаре «Небо — Родина».

Также в поисках участвовали судебные приставы Крымского района и студенты вузов. Работы развернулись у Сопки Героев. Это место выбрали, потому что в годы войны там проходили крупные воздушные сражения, и даже спустя 75 лет на этой земле продолжают находить детали техники, оружие и останки бойцов.

По предварительным данным, найденный ЛаГГ-3 был сбит противником летом 1943 года.

«Советский истребитель был произведен на заводе № 31 в городе Тбилиси весной 1943 года. Были найдены фрагменты мотора с частично сохранившимися номерами, и вот сейчас с их помощью пытаются установить имя летчика», — рассказал заместитель руководителя поисковой организации «Кубанский плацдарм» Евгений Порфирьев.

У подножия Сопки Героев также были найдены останки пехотинцев — в месте, где упал ЛаГГ-3, проходила линия фронта. Как только поисковики установят личности найденных бойцов, они приступят к розыску их родственников, а после торжественно захоронят героев в братских могилах.

Всего поисковики нашли на Кубани фрагменты 315 самолетов, в 115 случаях удалость установить имена летчиков.

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