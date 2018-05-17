В Крымском районе открыли мост через реку Богаго

Строительство началось еще в прошлом году. На месте аварийной конструкции возведен новый двухполосный путепровод. Его длина составляет 38 м. Он способен выдерживает нагрузку до 25 т.

«Мост пришел в аварийное состояние. Проезд по нему фактически не был возможен. Это могло повлечь определенные жертвы. Он был на грани остановки проезда. Сейчас это — прекрасный широкий пролет. Паводковые воды будут уходить спокойно», — сказал глава Крымского района Сергей Лесь.

Для нового моста через реку Богаго использовали современные технологии. Строили с учетом сейсмической активности. Также предусмотрели систему водоотведения и фильтрации сточных вод с автодороги.

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