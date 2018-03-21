В Крымском районе открыли универсальный спорткомплекс «Лидер»

В селе Киевском 21 марта состоялось открытие нового спортивного объекта.

В строительство универсального спортзала вложили 15,6 млн рублей. Из них 12,5 млн — средства краевого бюджета.

Площадь нового спортзала — 450 кв. м. Жители села Киевского будут заниматься здесь волейболом, баскетболом, мини-футболом, спортивной борьбой.

В открытии «Лидера» приняли участие вице-губернатор Николай Долуда и глава Крымского района Сергей Лесь. Они перерезали символическую ленточку у центрального входа.

Николай Долуда поздравил жителей с важным событием и отметил, что губернатор Вениамин Кондратьев дал поручение ежегодно строить в крае не менее 20 подобных объектов. Он отметил, что такие малобюджетные спортивные центры будут открываться не только в районных центрах и крупных городах, но и в станицах, хуторах и поселках.

В июне прошлого года в селе Киевском открылась многофункциональная спортивно-игровая площадка. Николай Долуда подчеркнул, что нужно и дальше развивать спортивную инфраструктуру в районе. По его словам, в Киевском проживет более 4 тыс. человек, и нужно подумать о возведении пристройки к «Лидеру» с тренажерным залом и залом для художественной гимнастики, а также построить еще две или три спортплощадки.

«Лидер» стал четвертым спорткомплексом, открытым с начала 2018 года в регионе. На Кубани в этом году построят еще 14, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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