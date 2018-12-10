В Крымском районе отремонтировали Дом культуры

Общий объем финансирования составил более 20 млн рублей.
ДК построили в станице Троицкой в 1960-х годах. Здесь проходят все массовые мероприятия, работают библиотека, детская школа искусств, кружки и клубы. С момента строительства в здании капремонт не проводили.
В ДК заменили все инженерные сети, окна и двери, отремонтировали фасад, кабинеты, кровлю и танцевальный зал, оборудовали санузел. Предстоящие новогодние утренники для детей пройдут в новой обстановке.
В Доме культуры также занимается народный казачий хор «Троицкие спивуны», которому было присвоено звание «Особо ценный объект культурного достояния Краснодарского края в области традиционной народной культуры», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту