В Крымском районе отремонтировали Дом культуры

Общий объем финансирования составил более 20 млн рублей.

ДК построили в станице Троицкой в 1960-х годах. Здесь проходят все массовые мероприятия, работают библиотека, детская школа искусств, кружки и клубы. С момента строительства в здании капремонт не проводили.

В ДК заменили все инженерные сети, окна и двери, отремонтировали фасад, кабинеты, кровлю и танцевальный зал, оборудовали санузел. Предстоящие новогодние утренники для детей пройдут в новой обстановке.

В Доме культуры также занимается народный казачий хор «Троицкие спивуны», которому было присвоено звание «Особо ценный объект культурного достояния Краснодарского края в области традиционной народной культуры», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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