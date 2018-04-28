В Крымском районе отреставрировали памятник морским пехотинцам

Мемориал находится в горах. Он посвящен героям Великой Отечественной войны, которые сражались в окружении в районе хутора Липки.

Высоту 503 в 1942 году немецко-фашистским захватчикам удалось взять с большими потерями, а имена защитников вошли в историю.

«Памятник посвящен морским пехотинцам, погибшим в сентябре 1942 года. Он сделан по эскизам отца младшего лейтенанта Засосова, который погиб здесь. Установлен мемориал в 1960-х годах. До последнего времени он был в плачевном состоянии», — рассказал поисковик отряда «Кавказ» Руслан Чеботарев.

«Память об этих людях должна оставаться в веках, был бы здесь кто-то другой, он бы сделал то же самое. Это самое маленькое, чем мы можем сейчас помочь сохранить эту память для наших потомков», — отметил генеральный директор «Краснодар Водоканала» Дмитрий Павлюченко.

Памятник отреставрировали поисковики при поддержке предприятия «Краснодар Водоканал», полностью заменили ограду и плитку. К 9 Мая у мемориала соберутся местные школьники, возложат цветы и венки в память о погибших красноармейцах.

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