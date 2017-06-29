В Крымском районе перезахоронили останки 12 советских летчиков

Торжественная церемония прошла 29 июня на мемориале «Сопка Героев» в селе Экономическом.

Летчики погибли в годы Великой Отечественной войны в небе над Крымским, Туапсинским и Темрюкским районами.

Почетными гостями мероприятия стали председатель районного Совета офицерского собрания Кубани Виктор Клюбин, председатель регионального совета краснодарского отделения «Поискового движения России» Александр Шепелев, замруководителя поисковой организации «Кубанский плацдарм» Евгений Порфирьев, глава Киевского сельского поселения Борис Шатун, замкомандира 1-й смешанной авиационной дивизии полковник Александр Седнев, делегация Геленджикского кадетского братства, настоятель Свято-Преображенского храма протоиерей Виталий Ковалев и председатель геленджикской поисковой организации «Подвиг» Александр Шимкив.

После выступлений почетных гостей все участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания. Завершилась торжественная церемония возложением цветов, сообщает пресс-служба администрации Крымского района.

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