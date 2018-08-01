В Крымском районе почтили память «ночных ведьм»

В селе Русском Крымского района 1 августа вспоминали подвиг героинь Великой Отечественной войны.

Летчицы 46-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка сражались на самолетах с фашистами исключительно в темное время суток, из-за этого гитлеровцы прозвали девушек «ночными ведьмами». В 1943 году здесь во время боевого задания в ночь на 1 августа погибли восемь летчиц авиационного полка Евдокии Бершанской.

«Для нас они героини, потому что погибли в рассвете сил. Это были летчицы от 17 до 22 лет, низкий им поклон. Вечная память», — сказала жительница Крымского района Елизавета Килиди.

Почтить память летчиц и возложить к мемориалу цветы пришли жители села, ветераны, представители власти и школьники.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник