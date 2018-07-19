В Крымском районе под колесами КамАЗа погибла женщина

ДТП с участием пешехода и двух грузовиков произошло 19 июля в 6:40 в селе Экономическом.

Видео с места аварии выложили в соцсети очевидцы.

По их словам, женщина переходила проезжую часть и попала под проезжавший КамАЗ с прицепом. Большегруз начал тормозить и его занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком Hyundai.

На кадрах видно, что у Hyundai от удара сорвало кабину.

Женщина-пешеход погибла на месте аварии. Водители, по предварительным данным, серьезно не пострадали.

На месте работали полиция и скорая помощь. Обстоятельства ДТП уточняются.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник