В Крымском районе под колесами КамАЗа погибла женщина

ДТП с участием пешехода и двух грузовиков произошло 19 июля в 6:40 в селе Экономическом.
Видео с места аварии выложили в соцсети очевидцы.
По их словам, женщина переходила проезжую часть и попала под проезжавший КамАЗ с прицепом. Большегруз начал тормозить и его занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком Hyundai.
На кадрах видно, что у Hyundai от удара сорвало кабину.
Женщина-пешеход погибла на месте аварии. Водители, по предварительным данным, серьезно не пострадали.
На месте работали полиция и скорая помощь. Обстоятельства ДТП уточняются.
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