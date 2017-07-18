В Крымском районе поезд на переезде въехал в автомобиль, двое погибли

Авария произошла 18 июля в селе Мерчанском.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Accent нарушил правила дорожного движения. Он попытался проехать железнодорожный переезд перед близко идущим пассажирским поездом Уфа — Новороссийск.

Установлено, что машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось.

В результате водитель и пассажир иномарки скончались на месте.

В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа ЛОП. Правоохранители устанавливают личности погибших, свидетелей и все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

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