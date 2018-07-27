В Крымском районе после урагана электроснабжение восстановили на 90%

До конца дня свет дадут всем абонентам, пострадавшим в ночь на 26 июля от сильного ветра.

Об этом главе района Сергею Лесю доложил главный инженер филиала АО «НЭСК-Электросети» «Крымскэлектросеть» Александр Шульга. Ремонтные работы по восстановлению электроснабжения уже завершили на 90%.

После сильного ветра и дождя без света оставались около 90% жителей муниципалитета. В районе решить проблему удалось еще 26 июля. Восстанавливали электроснабжение 13 бригад: пять муниципальных и восемь привлеченных из Славянского, Тимашевского, Усть-Лабинского районов, Краснодара и Адыгеи. Где было необходимо, устанавливали дизельные подстанции.

В первую очередь вели ремонт высоковольтных линий, затем линий, питающих социально-значимые объекты образования и здравоохранения. Работы велись круглосуточно, при искусственном освещении специалисты ремонтировали траншейный кабель, сообщает пресс-служба администрации Крымского района.

В Горячем Ключе в ночь на 26 июля разряды молний вывели из строя две скважины. Их работу уже восстановили.

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