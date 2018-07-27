В Крымском районе последствия непогоды помогут ликвидировать казаки

Они занимаются расчисткой улиц от поваленных деревьев.

В ночь на 26 июля ураган повалил в Крымском районе деревья и сорвал линии электропередачи. От стихии пострадал урожай.

Атаман Крымского РКО подъесаул Сергей Гричаненко объявил сбор казаков районного общества. Откликнулось много добровольцев. Сейчас они помогают местным жителям ликвидировать последствия стихии, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за ночного ветра 26 июля в Крымском районе пострадали плодовые деревья.

В Крымском районе, Геленджике и Новороссийске из-за непогоды прозвучали сирены.

В Горячем Ключе в ночь на 26 июля разряды молний вывели из строя две скважины. Их работу уже восстановили.

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