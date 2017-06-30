В Крымском районе построят новый мост через реку Богого

Стоимость проекта строительства моста в Нижнебаканском сельском поселении составила около 93,5 млн рублей.

Соглашение о его реализации в декабре 2016 года подписали глава Крымского района Сергей Лесь и генеральный директор АО «Черномортранснефть» Александр Зленко. Проектирование, землеустроительные, изыскательские и строительные работы АО «Черномортранснефть» выполняет за счет собственных средств.

Подготовительные работы начнутся 1 июля. Новый мост будет однопролетным — 33 метра в длину, что позволит воде в период паводков беспрепятственно проходить под сооружением, обеспечивая безопасность местных жителей и целостность автодороги.

Так же проектом предусматривается строительство 500 м дороги. Новый железобетонный двухполосный мост рассчитан на максимальную нагрузку до 60 т на ось.

Строительство планируется закончить к февралю 2018 года, в перечень работ также входит берегоукрепление 100 м русла реки. После ввода в эксплуатацию нового моста старый будет демонтирован, сообщает пресс-служба администрации Крымского района.

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