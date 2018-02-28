В Крымском районе предприниматель заплатил 20 млн рублей за вырубку 850 деревьев

По факту незаконной вырубки деревьев возбудили уголовное дело, проводится расследование.

Крымская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения природоохранного законодательства. Установлено, что с октября по ноябрь прошлого года замдиректора предприятия, которое занималось прокладкой трубопровода в Крымске, распорядился спилить более 850 деревьев и кустарников.

Во время проверки выяснили, что эти работы провели незаконно, без оформления порубочного билета и проведения компенсационных выплат. Материалы проверки направили следователям. В отношении заместителя директора возбудили уголовное дело. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура района.

Во время предварительного следствия обвиняемый перечислил в бюджет города за спиленные деревья более 20 млн рублей. Деньги направили на озеленение территории Крымского городского поселения, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

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