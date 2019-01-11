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Сообщение о возгорании в доме на улице Карла Маркса в селе Киевском поступило в МЧС 11 января в 5:39.

«На место выехали две единицы техники и восемь человек личного состава. В 5:48 по прибытию установили, что горит частный дом на лощади 35 кв. м. В 5:54 огонь локализовали, в 6:05 — ликвидировали», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В доме жила 39-летняя женщина вместе с тремя малолетними детьми. По предварительным данным, около 5:00 женщина проснулась от запаха гари в доме и увидела, что одеяло, висевшее рядом с дровяной печью, отапливающей дом, тлеет. Она взяла на руки шестилетнего сына и выбежала на улицу к соседям за помощью. Женщина сообщила о пожаре и вернулась обратно в дом за младшим сыном. Внутрь попасть она уже не смогла из-за сильного огня. Старшая дочь в этот день находилась у своего отца.

После локализации возгорания в доме обнаружили тело трехлетнего мальчика. В качестве одной из версий возгорания следствие рассматривает перекаливание печи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего начали проводить доследственную проверку. Устанавливают обстоятельства случившегося, точные причины пожара.

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