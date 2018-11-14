В Крымском районе провели экстренное совещание из-за аварии на водопроводе

Коммунальное ЧП затронуло Новороссийск, Геленджик и Крымский район, где закрыты 18 детских садов, а школы работают по сокращенному расписанию. Глава района ночью провел экстренное совещание.

«Организовать воду должны пять машин, найти место, где вы будете брать эту воду. Поставлять во все микрорайоны. Держите под контролем, сколько понадобится времени для устранения порыва этого водовода», — сказал глава района Сергей Лесь.

Сколько времени потребуется на ремонт водопровода, пока непонятно. В пострадавшие города и поселки организован подвоз питьевой воды. В первую очередь ее доставят в больницы и армейские части.

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