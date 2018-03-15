В Крымском районе провели подготовку к весеннему половодью

Работы проводят на реке Баканке.

Там уже наметили 13 участков, в которых трубы с проводами опустят ниже уровня дна, а сверху накроют их так называемым каменным матрасом. Экскаваторы углубляют русло и опускают коммуникации, чтобы ничего не помешало течению. Нередко оно несет с собой крупный мусор: ветки и стволы деревьев. Теперь на пути талых вод будет меньше препятствий. Заторы из веток не повредят и специальным датчикам, которые постоянно контролируют уровень воды. Они установлены над всеми крупными реками района. Все замеры такие комплексы делают бесконтактным способом с помощью радиолокации: сигнал отражается от поверхности реки.

«На реке Баканка, на мосту перед поворотом на Саук-Дере, в настоящее время установлен один из 12 гидрологических комплексов «Иммерсит мониторинг», которые работают в автоматическом режиме», — рассказал руководитель управления по предупреждению и ликвидации ЧС Крымского района Владимир Дементьев.

Каждые десять минут такие комплексы отправляют данные в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Там внимательно следят за тем, как ведет себя синяя черта на мониторе. Как только она приблизится к оранжевой линии, которая обозначает неблагоприятный уровень воды, система автоматически оповестит МЧС и даже может разослать предупреждение на телефон каждому жителю района. Но пока реки ведут себя спокойно и переживать не стоит.

Кроме того, в станицах и поселках Крымского района занялись очисткой ливневой канализации, чтобы не только талые воды, но и обильные весенние дожди не создавали проблем.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник