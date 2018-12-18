В Крымском районе пьяный мужчина до смерти избил жену

Против 32-летнего жителя станицы Варениковской возбудили уголовное дело.

Установлено, что 14 декабря во время застолья супруги поссорились. Муж начал бить женщину руками и ногами. От удара в голову она скончалась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

О смерти супруги мужчина рассказал ее родственнице. Женщина вызвала скорую помощь и полицию.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Мужчину заключили под стражу. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник