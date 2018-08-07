В Крымском районе пьяный водитель сбил восьмилетнего велосипедиста

ДТП произошло 6 августа в 19:30 в селе Кеслерово.

По предварительным данным, 47-летний водитель «жигули» не справился с управлением, машину занесло. В результате мужчина сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде. Ребенок получил травмы, его госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выяснили, что у водителя не было прав. Также он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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