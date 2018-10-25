В Крымском районе спасатели всю ночь искали четверых грибников

Вечером 24 октября в ЕДДС поступил звонок от заблудившихся в лесу грибников.

Три женщины и двое мужчин — все жители Крымска, пошли в лес за грибами в районе хутора Гапоновского. Один грибник вернулся к автомобилю, а остальные заблудились, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Спасатели крымского отряда аварийно-спасательной службы искали грибников всю ночь, поиски затруднял сильный дождь. Спасатели установили световые башни, использовали звуковые системы оповещения. В 7:00 четверых пострадавших обнаружили.

По их словам, они видели и свет башни и слышали сирену, но испугались идти на сигналы. От медицинской помощи отказались.

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