В Крымском районе установили памятник летчикам, погибшим в годы войны

Мемориал появился в поселке Саук-Дере.

В мае рядом с поселком поисковики обнаружили части самолета Ил-2. По бортовому номеру удалось установить, что самолет принадлежал 618-му штурмовому авиационному полку, который базировался в Краснодаре. Управляли Ил-2 младший лейтенант Владимир Коптев и воздушный стрелок Иван Лагошин. Им было чуть больше двадцати лет. Самолет был сбит немецкой зенитной артиллерией, экипаж погиб. Позже местные жители захоронили летчиков рядом с местом падения самолета.

«Где похоронены ребята, не нашли. На совете казаков было принято решение установить памятник героям. Узнав об этом, к строительству памятника подключились и наши земляки. Кто-то выделил песок, кто-то – гравий, другой помог достать мраморную плитку», — рассказал атаман Саук-Деринского хуторского казачьего общества Александр Семененко.

Настоятель Свято-Татьянинского храма отец Дмитрий освятил памятник и отслужил панихиду по погибшим воинам. После церемонии рядом с мемориалом высадили тюльпаны, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

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