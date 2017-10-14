В Крымском районе в ДТП с тремя легковушками погиб один человек и шестеро пострадали

Авария произошла 14 октября на трассе Крымск — Джигинка.

По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь в составе свадебного кортежа, выехал на полосу встречного движения. В связи с этим произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением 43-летнего мужчины. После этого легковушку Lada Priora занесло, и она столкнулась с автомобилем ВАЗ-21074 под управлением 30-летнего мужчины.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончался водитель «шестерки». Еще шестерых человек, в том числе годовалого ребенка, доставили в Крымскую центральную районную больницу. Автомобили получили значительные механические повреждения. Правоохранители установили, что все пострадавшие находились в машине Priora.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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