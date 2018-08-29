В Крымском районе в ДТП с тягачом погибла женщина

Авария произошла 28 августа в 15:10 на дороге А — 146 Краснодар — Верхнебаканская.

По предварительным данным, 51-летний водитель за рулем автомобиля Volkswagen Tiguan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тягачом Freightliner с прицепом, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля госпитализирован, его 52-летняя пассажирка скончалась от полученных травм, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Публикация от ЧП ЮГ (@chp_yug) 28 Авг 2018 в 8:26 PDT

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