В Крымском районе в лесу заблудилась семья с трехлетним ребенком

Это произошло вечером 7 октября.

Спасателям Крымского поисково-спасательного отряда МЧС России позвонил мужчина и рассказал о том, что члены его семьи с трехлетним ребенком ушли в лес за грибами в районе поселка Саук-Дере. К вечеру они не вернулись.

На место выехали спасатели Крымского ПСО, «Кубань-СПАС», кинолог с собакой и добровольцы. Около дороги разожги костры, через время заблудившиеся люди вышли на свет. Медицинская помощь им не потребовалась, сообщает телеканал «Электрон-Медиа».

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