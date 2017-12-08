В Крымском районе в связи со смертью пациента в больнице возбудили дело

По версии следствия, медики неправильно установили 37-летнему мужчине диагноз.

Житель Крымского района 12 июня пожаловался матери на головную боль и рассказал, что произошла драка, во время которой он получил телесные повреждения.

На следующий день мужчине стало хуже, его госпитализировали. Как сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, в больнице ему поставили неверный диагноз «алкогольная интоксикация» и неверно лечили. Пациент скончался 14 июня от черепно-мозговой травмы.

В связи со смертью мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

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