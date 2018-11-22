В Крымском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода

ДТП произошло 21 ноября около 18:00 в районе 7-го километра автодороги хутор Новоукраинский — Мерчанское — Ястребовский.

По предварительным данным, 59-летний мужчина за рулем Toyota Verso наехал на пешехода, который двигался во встречном направлении по правой обочине и внезапно вышел на проезжую часть дороги, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате происшествия 46-летний пешеход от полученных травм погиб. На верхней одежде мужчины отсутствовали световозвращающие элементы.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник