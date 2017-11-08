В Крымском районе возбудили дело по факту исчезновения 16-летней девочки

Раньше она неоднократно уходила из дома.

В правоохранительные органы в октябре обратилась мать Ксении Крутихиной. Женщина указала, что 25 августа ее дочь вышла из дома, расположенного на улице Советской в селе Киевском, и до настоящего времени не вернулась.

В связи с отсутствием сведений о местонахождении девочки возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресслужбе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Приметы пропавшей: на вид 15-16 лет, среднего телосложения, рост 147-150 см, волосы светло-русые, глаза серо-зеленого цвета. В момент исчезновения была одета в джемпер темно-серого цвета, шорты черного цвета и сланцы фиолетового цвета.

Расследование уголовного дела продолжается.

Лиц, обладающих информацией о месте нахождения пропавшей, просьба сообщить об этом по телефону 8 (918) 317-40-82.

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