В Крымском районе нашли снаряды времен Великой Отечественной войны

В Крымском районе в марте поисковики нашли снаряды немецкой артиллерийской пушки. В селе Русское боеприпасы для гаубицы пролежали со времен Великой Отечественной войны в земле рядом с полем местного сельхозпредприятия.

Такие снаряды ищут в Крымском районе поисковики. Они исследуют старые документы и определяют места, где находились боевые расчеты. Чаще всего специалисты находят гильзы и снаряды. Они все еще представляют опасность.

«Трогать найденный боеприпас ни в коем случае нельзя. Ни перекатывать, ни поднимать, потому что уже проржавевшие детали взрывателя могут сами по себе сработать, и получается взрыв даже от малейшего прикосновения», — пояснил поисковик Руслан Чеботарев.

После того, как снаряды нашли и откопали, на место приезжают саперы. Они отвозят эти находки на полигон и уничтожают. В прошлом году поисковики Крымского района нашли и сдали более 2,5 т боеприпасов, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске в марте сотрудники ФСБ совместно с полицейскими обнаружили блиндажи с боеприпасами.

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