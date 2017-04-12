В Крымском районе прошли два флешмоба в честь Дня космонавтики

В Крымском районе 12 апреля во всех поселениях провели две масштабных акции.

Сначала ребята сделали зарядку и устроили забег. Их физическую подготовку оценил ветеран спорта Федор Кармищев. Он лично знаком с космонавтами Анатолием Березовым и Виктором Горбатко, поэтому памятные дипломы из его рук стали особой наградой для школьников.

«Находясь на центральной аллее 12 апреля 1961 года, я услышал из репродуктора: «Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза…» Услышал о первом полете советского человека в космическое пространство», — рассказал Федор Кармищев.

После забега участники организовали на поле огромный круг, который был заметен с высоты птичьего полета. Эту акцию они назвали «Подними голову вверх».

«Ребята, подростки, работающая молодежь строятся, поднимают голову вверх и кричат нашим космонавтам какие-то приветственные слова. Мы сегодня кричали «Ура, с праздником, дорогие космонавты!» и немножечко надеемся, что они нас услышали», — сказала ведущий специалист отдела по делам молодежи администрации Крымского района Алена Ферлер.

Послание для космонавтов сняли на видео, и они смогут его посмотреть, как только окажутся на Земле, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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