В Крымском районе у фуры загорелась кабина

В Крымском районе 27 декабря частично сгорел грузовик.

Фотографии с места пожара на трассе в районе поселка Нижнебаканского в социальные сети выложили очевидцы. На кадрах видно, что горит грузовик, его кабина полностью объята пламенем.

«Сообщение о возгорании большегруза МАЗ на 139 километре трассы Краснодар — Керченский пролив поступило спасателям в 20:08. На место выехали три человека и одна единица техники. Оказалось, что горит не весь грузовик, а только его кабина. В 20:19 пожар ликвидировали. Жертв нет», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Причины возгорания выясняются.

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