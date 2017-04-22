В Крымском районе в аварии с тремя автомобилями пострадали трое

В Крымском районе 22 апреля на трассе перед поворотом на станицу Неберджаевскую произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

«Авария произошла в 9:55. По предварительным данным, автомобиль Chevrolet выходил на обгон и столкнулся в лоб по касательной с ВАЗ-21099. Машины также зацепили проезжавшую мимо «газель»», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадали три человека.

Проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.

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