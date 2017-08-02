В Крыму автобус Анапа — Судак столкнулся с иномаркой

Авария произошла 2 августа около 4:40 в Феодосии на Керченском шоссе.

По предварительным данным, автомобиль BMW столкнулся с рейсовым автобусом, который направлялся в Судак из Анапы.

К месту ДТП направили службы экстренного реагирования, в том числе аварийно-спасательный автомобиль «Крым-Спас». Всего в ликвидации последствий происшествия были задействованы 21 человек и семь единиц техники. Движение машин затруднено не было, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

По данным УГИБДД по Крыму, в легковом автомобиле находились три человека. Двое из них погибли, один пострадал. В автобусе пострадавших нет, сообщает «Интерфакс».

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