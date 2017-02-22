В Крыму дали старт строительству автоподхода к Керченскому мосту

В Крыму 22 февраля началось строительство автоподхода, ведущего к мосту через Керченский пролив. Закладной камень открыли глава республики Сергей Аксенов и руководитель Росавтодора Роман Старовойт.

Глава Федерального дорожного агентства отметил, что подобные работы уже ведутся со стороны Краснодарского края.

«Наша задача синхронизировать работу по строительству моста с федеральной трассой «Таврида» и открыть движение к декабрю 2018 года», — добавил он.

По словам Старовойта, стоимость трассы в Крыму составит 7,1 млрд рублей.

Автомобильный подход планируется протяженностью 8,6 км с четырехполосным движением, барьерным ограждением между встречными полосами и скоростью движения 80-120 км/час. Он соединит мост через Керченский пролив с федеральной трассой «Таврида», которая пройдет из Керчи через Белогорск и Симферополь в Севастополь, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в октябре 2016 года строители сформировали первый участок плиты проезжей части Керченского моста со стороны Краснодарского края. В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением.

Проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 18 февраля 2016 года. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что при строительстве моста приняли максимально возможные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Правительство РФ в июле 2016 года уточнило стоимость моста в Крым. Она снизилась на 380 млн рублей.

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