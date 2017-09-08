В Крыму на фестивале представят «Гастрономическую карту Краснодарского края»

Планируется, что презентацию проекта проведут осенью.

Интерактивный путеводитель «Гастрономическая карта России», куда войдет территория Кубани, представят в Крыму на всероссийском фестивале.

В карту уже включили 11 объектов сельского туризма Сочи, Анапы, Новороссийска, Крымского и Темрюкского районов. Всего в крае работают более 100 объектов агротуризма, которые расположены в 24 муниципалитетах. Из них около 30 — объекты эногастрономического туризма.

Предприятия, работающие в сфере сельского туризма, предлагают гражданам принять участие в винных и чайных турах, конных прогулках, рыбалке и охоте, познакомиться с традициями и бытом казачества, а также побывать на страусиных, крокодиловых и устричных фермах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край вошел в федеральный проект «Гастрономическая карта России».

С 21 по 25 августа экспедиция проекта «Гастрономическая карта России» в составе экспертов и представителей СМИ посетила производства продуктов питания и объекты эногастрономического туризма Кубани.

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