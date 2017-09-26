В Крыму на паромной переправе скопилось более 1,5 тыс. человек

Из-за шторма работа Керченской паромной переправы остановлена с вечера 25 сентября.

В порту Крым очереди на погрузку ожидают 320 легковых автомобилей, 50 грузовых автомобилей, 35 автобусов. Общее количество людей, ожидающих погрузку, по состоянию на 15:00 составляет 1 тыс. 500 человек.

На месте работают оперативные группы третьего пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым, которые следят за ситуацией и оказывают людям необходимую помощь. На всех парковках и накопителях круглосуточно присутствуют сотрудники ООО «Морская дирекция» для незамедлительного реагирования на возникающие вопросы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Водителей просят отложить поездки в сторону Керченской паромной переправы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Керченскую паромную переправу закрыли поздно вечером 25 сентября. Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение на 26-29 сентября. Ожидается усиление ветра до 27 м/с.

В порту Кавказ находятся 42 автобуса, 200 легковых автомобилей и 70 грузовиков, в порту Крым — 17 автобусов, 150 легковушек и 35 грузовых автомобилей.

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