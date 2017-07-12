В Крыму началась проверка боеготовности экипажей Черноморского флота

Отдельные береговые и корабельные соединения 12 июля были подняты по тревоге.

Экипажи кораблей и подводных лодок вышли в море, а подразделения морской пехоты отработали погрузку боевой техники и личного состава в большой десантный корабль и высадку десанта на плав.

Во время проверки силам флота предстоит выполнить минно-тральные и противолодочные задачи, артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, а также противодиверсионные действия и спасательную операцию, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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