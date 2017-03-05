В Крыму нашли мальчика, пропавшего во время сбора подснежников

В Крыму нашли живым трехлетнего мальчика, который пропал в Белогорском районе полуострова 4 марта во время сбора подснежников.

«Трое малолетних без контроля родителей самостоятельно направились в сторону реки Беймурза, протекающей вдоль восточной окраины села Синекаменка, чтобы собрать подснежники. Через 30-40 минут дети потеряли одного из них и, вернувшись домой, сообщили об этом родителям. Те обратились в правоохранительные органы», — сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по региону.

Мальчика искали около 340 человек: сотрудники МЧС, МВД, Нацгвардии и добровольцы. Использовали и беспилотник. В итоге ребенка нашли через несколько часов — он спал на обочине горной дороги в 3 км от Синекаменки.

Мальчика госпитализировали с предварительным диагнозом общее переохлаждение. Состояние его здоровья оценивается как стабильное, сообщает «Интерфакс».

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