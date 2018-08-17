В Крыму обнаружили склеп с изображением Геркулеса

Украшенный рельефами античный склеп нашли и расчистили на Керченском полуострове во время раскопок некрополя Кыз-Аул.

Об этом рассказал директор по развитию фонда «Археология» Олег Марков.

«Ученые считают, что это был монументальный каменный склеп с уступчатым перекрытием. Рельеф располагался возле прохода в главной камере сооружения. По мнению руководителя экспедиции Николая Федосеева, это было изображение Геркулеса и возможно камфара с птицами. Дата захоронения в склепе не может быть ранее последней четверти II века нашей эры. Подобного рода изображения имеют аналогии в единовременных италийских склепах», — сказал Олег Марков.

По его словам, захоронение оказалось разграбленным.

«Аналогичные склепы первых веков зафиксированы в разных местах Боспора, что свидетельствует о возрождении прежней традиции монументальной погребальной архитектуры», — цитирует археолога РИА «Новости».

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