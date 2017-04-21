В Крыму осудили виновного в смерти семи человек водителя автобуса

В Крыму в апреле водителя автобуса осудили за ДТП с семью погибшими в августе 2016 года. В аварии погибла жительница Краснодара.

Судакский городской суд вынес приговор по уголовному делу об автокатастрофе на трассе Судак-Феодосия. Водитель рейсового автобуса «Эталон» признан виновным в гибели семи человек по ч. 5 ст. 264 УК РФ.

По делу провели более 20 экспертиз и допросили более 60 человек. По свидетельству пассажиров, водитель пренебрег элементарными правилами движения по горным трассам и вел машину под гору с выключенной передачей. Виновному назначено наказание в виде двух лет десяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права работать водителем в течение трех лет. С осужденного взыскали 700 тыс. рублей в качестве компенсации причиненного пострадавшим вреда.

Также продолжается расследование по уголовному делу по ч. 3 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц. Его фигурантами стали должностные лица предприятия-перевозчика «Керченское АТП 14313», пишет «Российская газета».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 11 августа 2016 года на трассе Р29 Алушта — Судак — Феодосия недалеко от поселка Щебетовка. Автобус с пассажирами съехал в кювет и упал с обрыва. В аварии погибла 66-летняя краснодарка Людмила Калашникова.

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