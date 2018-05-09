В Крыму подняли Знамя Победы

09 мая в 17:23

Спасатели водрузили флаг на вершине горы Ай-Петри (Ялтинский район) и скалы Сублук-кая («Каменные сфинксы» Бахчисарая).

«Копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который в народе называют: «Знамя Победы», развивается теперь над Крымом в честь тех, кто приближал Великую Победу», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Крыму.

По словам начальника ялтинского аварийно-спасательного отряда Юрия Павлова, этой традиции уже много лет. Он рассказал, что в годы войны партизаны подняли на Ай-Петри советский флаг. У фашистов не было специальных навыков, чтобы добраться до вершины, поэтому они стали просто стрелять в него из оружия.

«Впоследствии, из этого факта и родилась традиция — в День Победы ежегодно водружать Знамя Победы, именно на так называемые «зубцы», куда подняться можно только с альпинистким снаряжением», — цитирует Павлова телеканал «360».

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