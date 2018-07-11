В Крыму при строительстве трассы «Таврида» обнаружили пещеру с останками мамонта

11 июля в 11:38

Карстовую полость нашли недалеко от поселка Зуя.

Ученые обнаружили в пещере пальцы мамонтов и зубы мамонтенка или предков мамонтов — мастодонтов. Возраст останков — ориентировочно 75-100 тыс. лет. Об этом сообщил спелеолог Геннадий Самохин.

«Кроме того, мы нашли большое количество трубчатых костей, расщепленных вдоль, есть гипотеза, что это деятельность человека», — сказал спелеолог.

Ученые провели топографические съемки и выяснили, что длина пещеры составляет 1 тыс. 15 м.

«Там точно есть продолжение, геофизические исследования говорят об этом совершенно точно. Хотя и на данный момент это самая крупная пещера в предгорном Крыму», — заявил Самохин.

По его словам, полость образовалась в результате длительных процессов воздействия напорных подземных вод. Об этом свидетельствует вид подземных галерей, которые соединены между собой переходами лабиринтов. Вход в пещеру представляет собой колодец высотой 14 м. Сейчас воды в пещере нет. Влажность составляет около 96%.

Строительные работы на трассе приостановили, так как она пересекает пещеру, а свод в этом месте не превышает нескольких метров. Специалисты обсуждают то, как спасти уникальный объект от разрушения, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Крымский мост соединят с автотрассой «Таврида». Строительство автотрассы началось в 2017 году. Его планируется завершить к 2020 году.

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