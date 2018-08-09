В Крыму рассказали об эффекте от запуска моста из Краснодарского края

Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, какой эффект произвело введение в эксплуатацию автомобильной части моста через Керченский пролив.

«Это позволило увеличить товарооборот, сократить расходы на логистику, усовершенствовать доставку туристов, повысить инвестиционную привлекательность и придать импульс развитию Республики Крым», — говорится в поздравительном сообщении Константинова.

Власти Республики Крым и города Севастополя накануне профессионального праздника поздравили строителей Крымского моста. Всего наград удостоили около 200 участников реализации проекта.

Директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов отметил рост турпотока в этом году. По его словам, только официально учтенных отдыхающих уже почти на 16% больше.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 км, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Крымском мосту уложили первые рельсы. На полуостров железнодорожники укладывают «бархатный путь».

Автодорожную часть моста открыли для движения 16 мая. На въезде на мост установлено специальное табло с точным прогнозом развития опасных природных явлений.

С начала запуска Крымского моста количество перевозок на Керченской переправе сократилось в сотни раз.

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