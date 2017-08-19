В Крыму селевой поток смыл с дороги десятки автомобилей

В районе Судака 18 августа селевой поток повредил десятки машин. Пострадавших нет.

Республика КСигнал о происшествии поступил в МЧС в 19:02 — несколько десятков автомобилей оказались в заторе на участке трассы от села Грушевка до Судака в районе села Дачное. В результате схода водно-грязевого потока машины смыло с дороги. Пострадавших и погибших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

«Работы по ликвидации чрезвычайных происшествий, вызванных сложными погодными явлениями, продолжались всю ночь. По состоянию на 2:00 была проведена эвакуация 76 человек, из них 23 ребенка», — цитирует начальника крымского главка МЧС Сергея Шахова пресс-служба ведомства.

Эвакуированных разместили в туристско-оздоровительном комплексе «Судак».

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