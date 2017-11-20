В Крыму согласовали сумму курортного сбора в 10 рублей за сутки

Плату планируют собирать только в Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе.

Проект регионального закона был утвержден на заседании комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму. Комитет проголосовал за внесение проекта закона «О введении курортного сбора» на рассмотрение сессии крымского парламента, которая состоится 29 ноября.

«Размер курортного сбора за одни сутки фактического проживания с 1 мая по 30 сентября каждого года —10 рублей. С 1 октября по 30 апреля сбор взиматься не будет», — сообщил на заседании глава комитета Алексей Черняк.

По его словам, от уплаты курортного сбора освобождаются более 20 категорий граждан, в том числе несовершеннолетние и жители Республики Крым.

«Курортный сбор будет производиться только за полные сутки проживания в отелях. Дни заезда и выезда не учитываются», — цитирует главу комитета ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», власти Краснодарского края решили установить курортный сбор в размере 10 рублей. Планируется, что его будут взимать только на курортах федерального и регионального значения — в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и Туапсинском районе.

Глава Краснодарского края Кубани 26 августа 2016 года на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма предложил ввести механизм курортного сбора, а полученные таким образом средства направлять в местные бюджеты. Президент России Владимир Путин в сентябре 2016 года поручил правительству ввести курортный сбор до марта 2017 года. Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов 13 октября 2016 года предложил протестировать курортный сбор в пяти регионах России.

Кондратьев в декабре 2016 года рассказал, кто и как будет платить курортный сбор и повлияет ли его введение на турпоток. Он заявил, что в крае планируют определять курортный сбор как налоговый платеж. Губернатор сообщил, что жителей Кубани планируют освободить от курортного сбора.

Владимир Путин 30 июля подписал закон о введении курортного сбора. Эксперимент будет проходить в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. Размер сбора устанавливают сами субъекты РФ.

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