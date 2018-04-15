В Крыму создали аналог мессенджера Telegram

Мессенджер «Диалог М» запустили в тестовом режиме.

В тестовом приложении можно обмениваться сообщениями и отправлять файлы. По словам разработчика Игоря Мартыненко, после решения Роскомнадзора заблокировать Telegram было принято решение открыть доступ для мессенджера в режиме тестирования, чтобы предложить альтернативу и получить отзывы.

В приложении также можно создавать группы и делать аудио- и видеозвонки.

«Оно ничем не будет уступать другим мессенджерам, его не запретят. Функции конференции там даже лучше проработаны, чем в Telegram. Планируем добавить органайзер: из сообщения можно будет создать задачу с напоминанием», — добавил Мартыненко.

Сейчас доступны десктопная и мобильная версии приложения для пользователей Android, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на разработчика Игоря Мартыненко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск о блокировке Telegram в России. Мессенджер заблокируют незамедлительно. Ограничение доступа будет действовать до предоставления ФСБ ключей для дешифрования переписки.

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