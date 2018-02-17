В Крыму в ДТП погибли семь человек

Авария произошла 16 февраля в 19:55 на трассе Феодосия — Керчь в районе села Ленинского в Ленинском районе Крыма.

ДТП произошло при попытке водителя легкового автомобиля ВАЗ-2105 обогнать едущий впереди грузовик. По предварительным данным, водитель легковушки не рассчитал дистанцию и задел топливный бак, а затем и второй грузовик с полуприцепом, который перевозил молочную продукцию. Частично был задет и третий грузовик, где никто не пострадал.

«В результате столкновения и пожара полностью сгорела одна грузовая фура, которая следовала порожняком, у второй, груженой молочной продукцией, частично выгорела кабина и полуприцеп. Легковушка практически полностью деформирована, от нее ничего не осталось», — сообщил представитель пресс-службы крымских спасателей.

В результате ДТП погибли шесть человек, находившиеся в легковой машине, и водитель сгоревшей фуры. Возраст погибших в ВАЗ-2105 детей устанавливается, но речь идет о трех детях в возрасте от двух до шести лет, одном подростке и двух взрослых.

На место выехало руководство республиканского управления ГАИ, психолог МЧС и оперативная группа спасателей. На месте обеспечено оказание первой медицинской помощи. В ликвидации последствий аварии участвовало более 30 человек и пожарные машины.

В настоящее время движение на этом участке трассы затруднено, автомобили направляются по объездным дорогам, сообщает ТАСС.

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