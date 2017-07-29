В Крыму в связи с затоплением сухогруза Anda возбудили уголовное дело

Восемь членов экипажа теплохода спаслись. Поиски еще одного моряка продолжаются.

По данным следствия, 29 июля около 6:00 вблизи полуострова Крым, в акватории Черного моря, произошло затопление теплохода Anda, следующего под флагом Тоголезской Республики. В районе крушения обнаружены восемь членов экипажа сухогруза. Местонахождение девятого на момент возбуждения уголовного дела не установлено.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства крушения, сообщает пресс-служба СК РФ.

Спасенных моряков решили доставить в порт Ялты. Они рассказали, что девятый член экипажа, поиски которого продолжаются, находился на борту сухогруза до конца, они его там видели, сообщает «Коммерсантъ».

В числе спасенных находится и капитан судна. Состояние моряков оценивается как удовлетворительное.

По данным севастопольского Морского спасательного подцентра Росморречфлота, ни у кого из восьми членов экипажа нет при себе документов, при этом они являются иностранными гражданами. Теплоход вез пшеницу из Керчи в Триполи, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сухогруз перевернулся утром 29 июля. По предварительным данным, экипаж судна не справился с управлением из-за сложных метеоусловий — мешал ураганный ветер и ливень.

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