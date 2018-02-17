В Крыму возбудили уголовное дело после ДТП с семью погибшими

В полиции Крыма 17 февраля возбудили уголовное дело по факту гибели семи человек в ДТП, которое произошло накануне вечером на трассе Керчь — Феодосия.

Дело возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ.

По предварительной версии, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем ВАЗ-2105. На данный момент, движение на участке автодороги, где произошла авария, регулируется сотрудниками ГИБДД, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 16 февраля в 19:55 на трассе Феодосия — Керчь в районе села Ленинского в Ленинском районе Крыма. ДТП произошло при попытке водителя легкового автомобиля ВАЗ-2105 обогнать едущий впереди грузовик.

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