В Крыму ввели в эксплуатацию дома для семей из зоны строительства моста

Для переселенцев из зоны строительства Керченского моста в Крыму в марте ввели в эксплуатацию новые дома.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, переселение начнется в ближайшие дни.

«На сегодня стройка на 99,9% закончена. Все уже выполнено, документы оформлены. Эти объекты введены в эксплуатацию. С понедельника (20 марта) начнется процесс переселения, здесь никаких вопросов нет», — сказал он.

Он отметил, что благоустройство домов практически закончено.

«Есть претензии к отделочным работам по некоторым направлениям, причем не глобального характера, поэтому эти моменты сейчас устраняют. Будем совместно с людьми принимать качество работ у подрядчика», — добавил Аксенов.

В санитарно-защитную зону строительства моста попали шесть жилых домов, также еще два дома были включены в программу расселения по просьбе местных властей. В общей сложности будут переселены 83 семьи, сообщает РИА «Новости».

Фоторепортаж о строительстве моста через Керченский пролив смотрите здесь.

О том, как идет строительство Керченского моста, читайте здесь.

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